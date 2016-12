RTL II 22:20 bis 00:05 SciFi-Film The Diabolical - Das Böse ist zeitlos USA 2015 2016-12-04 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Haus der Familie Heller geht es nicht mit rechten Dingen zu: Immer häufiger werden die allein erziehende Madison und ihre Kinder Jacob und Haley von einer unheimlichen Geistererscheinung heimgesucht. Die verzweifelte Mutter engagiert ein Team von paranormalen Experten. Doch die ergreifen schon nach kurzer Zeit die Flucht, jedoch ohne zu verraten, was sie verschreckt hat. Unerwartete Hilfe erhält Madison von ihrem neuen Freund Nicolai, dem Physiklehrer ihres Sohnes. Dieser scheint mehr über die übernatürliche Bedrohung zu wissen, als er zunächst zugeben will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Larter (Madison) Arjun Gupta (Nikolai) Max Rose (Jacob) Chloe Perrin (Haley) Kurt Carley (Häftling) Merrin Dungey (Mrs. Wallace) Patrick Fischler (Austin) Originaltitel: The Diabolical Regie: Alistair Legrand Drehbuch: Alistair Legrand, Luke Harvis Kamera: John Frost Musik: Ian Hultquist Altersempfehlung: ab 16