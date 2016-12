RTL II 20:15 bis 22:20 Drama Wenn ich bleibe USA 2014 2016-12-05 10:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mia Hall führt ein sehr glückliches Leben und steht nun vor einer wichtigen Entscheidung: Karriere oder Liebe. Soll sie ihrer Leidenschaft zur Musik nachgehen und ein Studium an dem renommierten Musikcollege Juilliard beginnen oder soll sie sich für ihre große Liebe Adam entscheiden, den sie für das Studium verlassen müsste? Doch eines Tages zerstört ein harmloser Ausflug mit der Familie dieses unbeschwerte Leben mit einem Schlag. Mias Eltern sterben bei einem Autounfall und sie selbst fällt in ein Koma. Die 17-Jährige befindet sich in einem außerkörperlichen Zustand und beobachtet, wie ihre Freunde und Adam sie im Krankenhaus besuchen. Immer wieder erinnert sie sich an Momente in ihrem alten Leben. Gefangen zwischen Leben und Tod bleibt Mia nur noch eine Entscheidung, die ihr Leben für immer beenden könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Grace Moretz (Mia Hall) Mireille Enos (Kat Hall) Joshua Leonard (Denny Hall) Stacy Keach (Gramps) Jamie Blackley (Adam) Liana Liberato (Kim Schein) Gabrielle Rose (Gran) Originaltitel: If I Stay Regie: R.J. Cutler Drehbuch: Shauna Cross Kamera: John de Borman Musik: Heitor Pereira Altersempfehlung: ab 6