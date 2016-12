RTL II 06:45 bis 07:35 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Tahiti USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Skye wird angeschossen und Coulson lässt nichts unversucht, um sie zu retten. Dabei setzt er auf die Hilfe der Agenten John Garrett und Antoine Triplett, die nach Ian Quinn suchen. Dieser hat auf Skye geschossen. Nach und nach stellt sich heraus, dass Quinn den Auftrag vom Hellseher bekommen hat. Ziel war es, herauszufinden, wie Coulson wieder zum Leben erweckt werden konnte. Doch um an diese Erkenntnis zu gelangen, sind sie bei S.H.I.E.L.D. an der falschen Adresse und Coulson, Ward, Garrett and Fitz müssen sich stattdessen auf die Suche nach einer mysteriösen Arznei begeben. Werden sie es rechtzeitig schaffen, Skye zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Brett Dalton (Grant Ward) Bill Paxton (John Garrett) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Bobby Roth Drehbuch: Jeffrey Bell Kamera: David Boyd, Feliks Parnell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12