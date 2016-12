tagesschau24 20:15 bis 21:00 Dokumentation BauHaus D 2009 2016-12-04 01:15 Stereo 16:9 Merken Vor 90 Jahren in Weimar gegründet: Das Bauhaus - wichtigste und einflussreichste Gestaltungshochschule des 20. Jahrhunderts. Die Idee der Bauakademie: Kunst und Technik verschmelzen zu einer neuen Einheit. Die Lehranstalt "als künstlerische Beratungsstelle für Industrie, Gewerbe und Handwerk" setzte ihren Akzent auf moderne Technologie und Massenproduktion, auf Zusammenarbeit von Techniker, Kaufmann und Künstler. Daraus sollte ein neues Gesamtkunstwerk - "der große Bau" - entstehen. Vollendet wurde das Prinzip in der Königsdisziplin am Bauhaus: Der Architektur. Einfachheit im Vielfachen, Ausnutzung von Raum, Stoff, Zeit und Geld: 'Wohnmaschinen statt Kathedralen', 'Volksbedarf statt Luxus'. Damit waren die Bauhäusler sehr modern und sind es noch. Walter Gropius, Mies van der Rohe oder Hannes Meyer beschäftigten sich mit sozialem Wohnungsbau, Industrialisierung des Bauwesens, angemessenem Wohnraum für die breite Masse. Ihre Visionen und Impulse führten später zu architektonischen Auswüchsen, die sie nicht zu verantworten hatten. Der von den Bauhäuslern entwickelte Prototyp einer industriellen Ästhetik: Funktional und radikal - Stahl, Beton und Glas. Die Meisterhäuser, die Versuchssiedlung Dessau-Törten, das Dessauer Arbeitsamt zeugen davon - außen wie innen. Dorthin zog die Bauakademie 1925, denn im provinziellen Weimar war sie nur gelitten, mit Budgetkürzungen traktiert worden. Im Faschismus als 'kulturbolschewistisch', im Stalinismus als "imperialistisch" ausgegrenzt und verfolgt, wird das Bauhaus bis heute für Fehler und Irrwege in der Architektur und Kunst verantwortlich gemacht - oder auch im Gegensatz dazu kritiklos verherrlicht - immer noch Stoff für kontroverse Diskussionen. Doch nichts ist wiederholbar, weder Zeitgeist noch Personen, weder Form noch Werk. Die Schnittstellen zwischen Kunst und Technik - inzwischen völlig gewandelt. Die 'Diktatur des rechten Winkels', die Inflation des modernistischen Dogmas, die zur Ausdruckslosigkeit bzw. Beliebigkeit in der Architektur führten, müssen hinterfragt werden. Der Film spannt den Bogen von der Bauhaus-Idee über seine Entgleisungen bis zu den "Nachfolgern" der Gegenwart. Eine Auseinandersetzung zwischen Bauhaus- Anspruch, Realität und Fiktion. Architekten, Experten, Künstler kommen ebenso zu Wort wie Bewohner von Bauhaus-Architektur. Punktuell wird die Geschichte dieser Avantgarde erzählt: Reibungspunkte, Tendenzen, Entwicklungen - große Namen, große Visionen, große Irrtümer. Sie wollten das Leben radikal neu ordnen, die Zukunft gestalten und scheiterten - an ihrer Zeit, ihren Erwartungen, sich selbst. Gut gebaute Lebensräume scheinen noch immer ein Geheimrezept, eine seltene Frucht von Sternstunden. Bei alledem ist das Bauhaus bis heute ein Mythos, der erfolgreichste Exportartikel deutscher Kultur des 20. Jahrhunderts. Museal und gegenwärtig, Fundus innovativer Ideen und Sackgasse zugleich: Das Bauhaus ist tot. Und doch: Es lebe das Bauhaus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: BauHaus Regie: Patricia Klieme