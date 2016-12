tagesschau24 06:47 bis 07:17 Reportage 7 Tage... unter Fischern D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Zum vierten Mal wird heute das Netz eingeholt. Kapitän Fritz Flint steht in der Messe und raunt: "Die Jungs sind durch. Und ich? Ich bin so etwas wie der Seelsorger an Bord." Sieben Tage verbringen Lars Kaufmann und Martin D'Costa an Bord der J. von Cölln, einem Hochseekutter vor der norwegischen Küste. Für sie und die Mannschaft ein knochenharter, zermürbender Job: Fische fangen, schlachten und ab ins Eis. Rund um die Uhr, immer wieder. Was treibt die Männer hier an, ein Leben auf dem Wasser zu wählen? Der Film zeigt ein Leben zwischen Melancholie und Hektik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Tage... Regie: Martin D'Costa/Lars Kaufmann