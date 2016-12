VOX 09:55 bis 10:50 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Fluch der Schönheit USA 2005 2016-12-04 13:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die schöne Lisa Ross wird während eines Ausflugs plötzlich von heftigen Krämpfen befallen und stirbt wenig später im Krankenhaus. Goren und Eames schalten sich ein und verdächtigen zunächst ihren Mann, den erfolgreichen Zahnarzt Greg Ross, seine Gattin vergiftet zu haben. Die Autopsie ergibt unterdessen, dass Lisa offensichtlich dioxinverseuchtes Kokain zu sich genommen hatte und daran gestorben ist. Eine erste heiße Spur finden die Ermittler im Internet: Lisa hatte sich auf einen erotischen Chat mit einem Fremden eingelassen. Dieser scheint ihr das Kokain per Kurier geschickt und ihr die Anweisung gegeben zu haben, den Stoff über die Vaginalschleimhäute aufzunehmen. Doch wer ist dieser Fremde? Goren und Eames verhören Lisas Freundin Colleen und stellen dabei fest, dass diese Dr. Ross sehr zugetan scheint und äußerst bemüht ist, Lisa als leichtlebige Person darzustellen. Das gibt ihnen genug Grund, Colleens Vorleben zu überprüfen, wobei sie auf eine interessante Tatsache stoßen: Dr. Ross war einst mit Colleens Schwester Morgan verlobt, die auf dieselbe Weise ums Leben gekommen ist. Hat Dr. Ross die beiden Frauen ermordet, war es Colleen oder stecken die beiden unter einer Decke? In getrennten Verhören versuchen sie jedenfalls, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Elizabeth Hobgood (Lisa Ross) Bronson Pinchot (Dr. Greg Ross) Katie MacNichol (Colleen Dexler) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Gina Gionfriddo Kamera: Jonathan Herron Musik: Atli Örvarsson

