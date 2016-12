RTL 20:15 bis 23:30 Show 2016! Menschen, Bilder, Emotionen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Es waren ohne Frage die großen Sportereignisse, die zu den Highlights des Jahres 2016 gehörten: Die Fußball-EM in Frankreich, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro und die Handball-EM in Polen, bei der die deutsche Nationalmannschaft überraschend den Titel holte. In Erinnerung bleiben uns aber sicherlich auch die sensationellen Leistungen von Angelique Kerber, die 2016 als erste Deutsche nach Steffi Graf den Sprung auf Platz 1 in der Weltrangliste schaffte. Und auch für Fabian Hambüchen geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende: Er schaffte in Rio das, was niemand mehr für möglich gehalten hätte: er krönte seine Karriere mit der ersten olympischen Goldmedaille am Reck. Zu den musikalischen Überfliegern des Jahres gehört Udo Lindenberg. Sein Album "Stärker als die Zeit" war das erfolgreichste Album 2016. Nach einer furiosen Geburtstagsparty mit 40.000 Fans auf Schalke, startete der 70-Jährige seine große Live-Tour. Und Schlagerlegende Howard Carpendale feiert sein 50. Bühnenjubiläum. Doch das Jahr wurde nicht nur von Menschen geprägt, die herausragende Leistungen zeigten. Es waren vor allem auch aufwühlende Bilder, die das Jahr 2016 gekennzeichnet haben - die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, der Terroranschlag in Nizza oder die verzweifelte Lage der vielen Menschen in Süddeutschland, die durch die verheerende Flut alles verloren haben. Zu Gast sind u.a.: Angelique Kerber: Sie ist Deutschlands neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Nach Steffi Graf ist sie die erste Deutsche, die das überhaupt schaffte. Erstmals seit 22 Jahren gewann mit Angelique Kerber auch wieder eine Deutsche die Australien Open. In einem furiosen Finale besiegte sie Tennis-Superstar Serena Williams - und holte den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Live bei Günther Jauch spricht die Tennisspielerin über ihr erfolgreichstes Jahr, in dem sie mit den US Open auch noch ihren zweiten Grand Slam gewonnen hat. Fabian Hambüchen: Er schaffte das, was kaum noch jemand erwartet hätte. Bei den Olympischen Spielen in Rio überzeugte Fabian Hambüchen als Bester am Reck - und beendete seine beeindruckende internationale Karriere mit der lang ersehnten Goldmedaille. Mit Günther Jauch spricht Fabian Hambüchen live über seinen größten Erfolg, mit dem er sich einen Lebenstraum erfüllt hat. Udo Lindenberg: "Stärker als die Zeit" führte wochenlang die Charts an und ist damit das erfolgreichste Album 2016. Innerhalb von 100 Stunden erreichte es sogar Platin-Status. Außerdem feierte Udo Lindenberg in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag - und strotzt noch immer vor Energie: So absolvierte der Mann mit Hut 2016 eine furiose Live-Tour. Beim Jahresrückblick mit Günther Jauch tritt er mit seinem Hit "Wenn Du gehst" auf. Howard Carpendale: Die Schlagerlegende feiert 2016 sein 50. Bühnenjubiläum. Howard Carpendale, der in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden ist, präsentiert beim großen Jahresrückblick ein Medley seiner größten Hits. Mark Forster: Dass er derzeit einer der erfolgreichsten Künstler Deuts hlands ist, hat Mark Forster auch 2016 wieder unter Beweis gestellt: Ganz Deutschland sang während der EM seinen Fußballsong 'Wir sind groß'. Außerdem schaffte es Mark Forster 2016 gleich zweimal an die Spitze der Charts. Beim großen Jahresrückblick performt er den Sommerhit 2016 'Wir sind groß'. Wolfgang Bosbach mit Tochter Caroline: Er ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands, die Menschen mögen Wolfgang Bosbach vor allem wegen seiner klaren Worte. Im August 2016 verkündete der CDU-Politiker, im nächsten Jahr nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Zum RTL-Jahresrückblick kommt der unheilbar an Krebs erkrankte Wolfgang Bosbach in Begleitung seiner ältesten Tochter Caroline. Mit Vater und Tochter spricht Günther Jauch über Persönliches, ihr ereignisreiches Jahr 2016 und den Politik-Rückzug von Wolfgang Bosbach nach 23 Jahren. Ilka Bessin: Als "Cindy aus Marzahn" stand sie mehr als zehn Jahre auf der Bühne, erhielt sechs Comedy-Preise und die Goldene Kamera - doch in d In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Gäste: Gäste: Angelique Kerber (Tennisspielerin), Fabian Hambüchen (Kunstturner), Udo Lindenberg (Rockmusiker, Schriftsteller und Kunstmaler), Howard Carpendale (Schlagersänger und Komponist), Mark Forster (Sänger und Songwriter), Wolfgang Bosbach (Politiker und Rechts Originaltitel: 2016! Menschen, Bilder, Emotionen