ONE 15:20 bis 16:10 Serien Die Stein Entscheidungen D 2011

Johann Hofer hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um Katja aus der Reserve zu locken und sie damit endgültig für sich zu gewinnen: Er lädt sie im Rahmen ihrer Übungen für die Reitlehrerprüfung zu einer ganz besonderen Reitstunde ein und küsst sie überraschend. Daraufhin trifft Katja eine längst überfällige Entscheidung. Der neue, selbstgefällige Gastschüler Ferdinand von Rotenbach mischt die gesamte Klasse 10b auf, indem er mit Geld um sich wirft und zu Provokationen der Lehrer, insbesondere Katjas, anstiftet. Besonders der zurückhaltende Jörg, bei dem Ferdinand wohnt, wird in dessen zweifelhafte Lehre genommen. Katja macht sich Sorgen um die Entwicklung des Jungen. Fumetti will davon nichts wissen und lässt Ferdinand, dem Anstifter, einiges durchgehen. Der Schuldirektor versucht lieber, Frau Wellstedt, der Referentin des Bildungsministeriums, zu imponieren, auf die er ein Auge geworfen hat. Die Situation spitzt sich zu, als Ferdinand beim Reitunterricht endgültig über die Stränge schlägt und dabei Stefans Pferd Traverso verletzt. Katja schleppt Fumetti zu Schulrat Edelmann. Doch der ist ein Freund von Ferdinands einflussreichem Vater.

Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Bode Schwarz Drehbuch: Johannes Lackner Kamera: Uwe Neumeister Musik: Kurt Kress