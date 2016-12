ONE 06:30 bis 07:00 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin "Jacques - Entdecker der Ozeane" im Kino / Andrea Wulf: "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" / "Hans im Glück" in der JVA Plötzensee D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken "Jacques - Entdecker der Ozeane" im Kino: Der berühmte Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau kommt als französisches Biopic auf die große Leinwand. Der Film erzählt die Geschichte von Jacques und Simone, die ihre Kinder zurücklassen und zu einer Meeresexpedition aufbrechen. Andrea Wulf: "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur": Der Forscher Alexander von Humboldt wird bis heute verehrt. Seine Bücher werden verlegt, er selbst ist Gegenstand der Forschung und Literatur. Die Historikerin Andrea Wulf spürt dem Universalgelehrten nach und fragt, was Humboldts Forschung mit der Natur und dem heutigen Klimawandel zu tun hat. "Hans im Glück" in der JVA Plötzensee: Das Ensemble des Gefangenentheaters aufBruch besteht ausschließlich aus Häftlingen. Sie spielen regelmäßig in einem stillgelegten Gefängnistrakt in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Anfang Dezember feiert ihr neues Stück Premiere: der deutsche Märchenklassiker "Hans im Glück". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch