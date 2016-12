RTL NITRO 03:35 bis 04:20 Krimiserie Magnum Folge: 47 Ein Fall zum Träumen USA 1982 HDTV Live TV Merken Privatdetektiv Magnum kann seinen eigenen Augen nicht trauen: Als er eines Morgens erwacht, findet er sich in den 30er Jahren wieder. Doch nicht nur dieser unerklärliche Zeitsprung, sondern auch das Verhalten von Higgins und Rick, die an der ganzen Situation offenbar nichts Mysteriöses finden können, verwirren Magnum zutiefst. Nichtsdestotrotz muss auch weiterhin der Lebensunterhalt bestritten werden, und so nimmt Magnum den Auftrag einer jungen Frau an, die ihn bittet, ihren Vater vom Vorwurf des Mordes zu entlasten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Sullivan Magnum) John Hillerman (Higgins) Larry Manetti (Orville "Rick" Wright) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Anne Lockhart (Brenda McCutchen / Cassie McCutchen) Robin Strand (Drew Danforth, jung) Irene Yah Ling Sun (Marissa) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Donald P. Bellisario, Glen A. Larson, Lance Madrid III Kamera: William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 424 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 154 Min. Krieg der Welten

SciFi-Film

ProSieben 02:45 bis 04:40

Seit 79 Min.