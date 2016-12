RTL NITRO 18:40 bis 19:25 Actionserie Das A-Team Folge: 14 Ärger im vierten Monat USA 1983 HDTV Live TV Merken Kaum haben sich die Männer des A-Teams auf den Weg gemacht, um der jungen Trish, der Ehefrau eines ehemaligen Kameraden, zu helfen, werden sie von Colonel Lynch verhaftet. Doch Hannibal lässt sich nicht beirren und will auf keinen Fall den Hilferuf einer Frau in Not ignorieren. Trishs Mann Ray ist gerade erst auf ungeklärte Weise zu Tode gekommen, und die Männer des A-Teams wollen die Beerdigung ihres alten Freundes auf keinen Fall versäumen. Als die Vier in der Stadt ankommen, erwartet sie erneut Ärger: Die fünf verrückten Watkins Brüder tyrannisieren die ganze Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John 'Hannibal' Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. 'Howling Mad' Murdock) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Mr. T (B.A. Baracus) Joanna Kerns (Trish Brenner) Bill Lucking (Colonel Lynch) Originaltitel: The A-Team Regie: Bernard McEveety Drehbuch: Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12