RTL NITRO 15:20 bis 16:10 Actionserie MacGyver Zielscheibe MacGyver USA, CDN 1985 Live TV Merken Der Geheimdienst schickt MacGyver in den Nahen Osten. Dort kann er zwar seinen Auftrag erfüllen und eine gefährliche Chemiefabrik ausschalten, wird aber als Saboteur enttarnt. Der berüchtigte Kopfgeldjäger Axminster und eine Bande bestens ausgebildeter Killer werden auf ihn angesetzt. Sein Vorgesetzter bietet ihm einen sicheren Unterschlupf an. Doch MacGyver will die Zeit lieber nutzen, um in die Berge von Colorado zu fahren und sich mit seinem Großvater auszusöhnen, zu dem er seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Schon bald nach seiner Ankunft muss MacGyver feststellen, dass seine Annahme, dass man ihn hier nicht finden werde, falsch war. Sein Großvater und er müssen ihre Differenzen überwinden und sich einer Übermacht von finsteren Gestalten stellen, die MacGyver in die Einsamkeit der Berge gefolgt ist. Schließlich stellen die beiden fest, dass sie doch weitaus mehr gemeinsam haben, als sie dachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) John Anderson (Harry) Robert Miano (Black) D'Mitch Davis (Axminster) William Frankfather (Barney) Dana Elcar (Pete Thornton) Victoria Fyodorova (Viktoria Tomanova) Originaltitel: MacGyver Regie: Ernest Pintoff Drehbuch: Lee David Zlotoff, Stephen Kandel, James Schmerer, Mike Marvin Kamera: Tak Fujimoto Musik: Randy Edelman