RTL NITRO 12:50 bis 14:25 Komödie Der Querkopf F 1978 Der Industrielle Guillaume macht eine geniale Erfindung: Eine Riesenstaubsauger soll die Welt vom Smog befreien. Er hat sogar bereits Käufer aus Japan für dieses Projekt gefunden. Was ihm noch fehlt, ist eine Werkhalle, um den Prototyp der Maschine zu entwickeln. Kurzerhand stellt der rührige Erfinder seine Privatvilla zur Verfügung. Seine Frau Bernadette reagiert mit Entsetzen. Sie sieht nicht nur ihr Hobby, die Blumenzucht, sondern bald auch ihre Ehe gefährdet, denn Guillaume opfert alles dem technischen Fortschritt. Schließlich flüchtet die genervte Ehefrau in ein Hotel und klagt ihren Mann öffentlich der Umweltverschmutzung an. Allerdings kandidiert der ehrgeizige Erfinder als Bürgermeister und die Wahlen stehen vor der Tür. So ist er denn bemüht, sein Bild in der Öffentlichkeit wieder gerade zu rücken. Dies fällt ihm umso schwerer, als seine Frau für die Oppositionspartei kandidiert und ihn zum Fernseh-Duell herausfordert. Wie erwartet, erlebt die Nation einen handfesten Ehekrach auf dem Bildschirm. Doch hinter den Kulissen finden schon die ersten Annäherungen des zerstrittenen Paares statt... Schauspieler: Louis de Funès (Guillaume Daubray-Lacaze) Annie Girardot (Bernadette Daubray-Lacaze) Maurice Risch ("Dummerchen") Geneviève Fontanel (Madame Berger) Julien Guiomar (Dr. Landry) Jean-Jacques Moreau (Werkmeister) Jacques François (Präfekt) Originaltitel: La zizanie Regie: Claude Zidi Drehbuch: Pascal Jardin, Claude Zidi, Michel Fabre, Jean-Pierre Mocky Kamera: Claude Renoir Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6