RTL NITRO 06:15 bis 07:10 Actionserie CHiPs Die Rollstuhlbande USA 1979 HDTV Jon und Ponch sind hinter einem Autofahrer her, der nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hat. Die Suche nach dem Flüchtigen gerät zu einem aufregenden Unternehmen, das mehr Unruhe in den Arbeitsalltag bringt, als die beiden Motorradpolizisten gedacht haben. So führt sie eine Spur in eine Rehabilitationsklinik für Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind. Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Lew Saunders (Officer Gene Fritz) Brianne Leary (Sindy) Taylor Lacher (Harry Saunders) Originaltitel: CHiPs Regie: Barry Crane Drehbuch: John Huff, L. Ford Neale, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker