RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Kurzschluss A, D 1998 Stereo Merken Actionserie Nach einem Unfall hat eine gebrochene Stromleitung einen Pkw mit zwei Schwerverletzten unter Strom gesetzt. Wie können die Opfer geborgen werden? Eine Selbstmörderin am Dach eines Krankenhauses kann im letzten Augenblick vom Todessprung abgehalten werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Serge Falck (Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Matthias Tschiedel Musik: Sylvester Levay, Lothar Scherpe