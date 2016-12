n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Klima extrem - Wetter außer Kontrolle GB 2013 2016-12-06 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Glühender Nebel oder wunderschöne Perlmutt-Wolken: Das Wetter präsentiert sich weltweit in den unterschiedlichsten Formen. Doch wie entstehen diese beeindruckenden Erscheinungen? Experten gehen dem Mysterium der Wetterextreme anhand realer Aufnahmen auf den Grund. Die n-tv Dokumentation liefert einen spannenden Einblick in die wilde und zuweilen verrückte Welt außergewöhnlicher Wetter-Phänomene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth

