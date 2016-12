n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Klima extrem - Wetter außer Kontrolle GB 2013 2016-12-04 03:10 16:9 HDTV Merken Ob Hagelstürme an heißen Sommertagen in Australien oder Eisblumen in der kalten Antarktis: extreme Naturerscheinungen gibt es weltweit. Welche Ursachen haben die Wetterextreme und welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Die n-tv Dokumentation liefert einen spannenden Einblick in die wilde und zuweilen verrückte Welt außergewöhnlicher Wetter-Phänomene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Strangest Weather on Earth