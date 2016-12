Sat.1 03:25 bis 04:05 Krimiserie Criminal Minds Der einsame König USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der neueste Fall der Ermittler dreht sich um einen Highway-Serienmörder, der junge Frauen entführt, erwürgt und in Fötusposition am Straßenrand ablegt. Die Spur führt nach Edgewood, New Mexico. Scheinbar testet der Mörder, dessen Tochter bei einer Pflegemutter lebt, die Eignung der Frauen als Mutter. Wenn sie seinen Ansprüchen nicht genügen, tötet er sie. Schließlich entführt der Täter Nancy Campbell, die er nach eigenen Beobachtungen als eine liebevolle Mutter ansieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Kimberly Ann Harrison, Ryan Gibson Kamera: Glenn Kershaw Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

