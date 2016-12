Sat.1 09:45 bis 10:40 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Die Polizisten werden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gerufen. Offensichtlich hatten es die Diebe aber nicht auf das Übliche abgesehen. Denn das einzige, was fehlt, ist der Hund der Hauseigentümer. Werden die Beamten das vermisste Tier wiederfinden? Im Anschluss meldet eine Passantin der Polizei, dass eine verstörte Frau auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses sitzt. Will sie etwa springen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

