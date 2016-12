RTL Passion 21:45 bis 23:20 Dokumentation Outlander - Die Dokumentation D 2016 Merken Es werden Originalschauplätze in den schottischen Highlands besucht, die für das Paar eine zentrale Rolle spielen und es wird hinter die Kulissen der Serien-Produktion geblickt. Außerdem zeigt RTL Passion die Menschen hinter Claire und Jamie, die Schauspieler Caitriona Balfe und Sam Heughan: In einem exklusiven Interview verrät Caitriona Balfe, wie sie aufgewachsen ist. RTL Passion zeigt, wie sie es zu einem der 20 weltweit erfolgreichsten Models schaffte und warum sie dennoch alles hinwarf, weil sie einen Kindheitstraum hatte: Schauspielerin werden. Welchen Zufällen hat es Caitriona zu verdanken, dass sie es aus der irischen Provinz bis zu den "Golden Globes" geschafft hat? Und welche überraschenden Parallelen finden sich zwischen ihr und ihrer Serienrolle Claire Fraser? RTL Passion wirft einen Blick darauf, wie der gebürtige Schotte Sam Heughan zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Seriendarsteller der Welt wurde und was Frauen an Jamie Fraser fasziniert. Und - in der Wüste von Arizona trifft RTL Passion auf die Frau, die den Outlander-Kosmos erschaffen hat: Star-Autorin Diana Gabaldon öffnet ihr Haus und zeigt, wo sie eine der ergreifendsten Liebesgeschichten dieses Jahrzehnts erfunden hat. Die Dokumentation ist dabei, als die Autorin das erste Mal das Outlander-Set besucht und sieht, wie ihre Fantasie lebendig und zum Anfassen real wird. Ist "Outlander" alles andere als eine verklärte Liebesgeschichte? Die Serie wird heiß geliebt - auch für die erotischen Szenen zwischen Jamie und Claire mit viel nackter Haut. Was bedeutet das für die Hauptdarsteller? Lieben und Leiden, Sex und Sehnsucht, Gewalt und Schicksal - und das alles in den mystischen Highlands Schottlands. Das sind die Themen, über die in exklusiven Interviews mit den Outlander-Stars und -Machern in der Dokumentation gesprochen wird - und mit der Sexualtherapeutin Nele Sehrt, Serienexpertin Sabine Stevenson und prominenten Outlander-Fans wie Model Barbara Meier oder Schauspielerin Mariella In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outlander - Die Dokumentation