RTL Passion 03:55 bis 04:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Carla kann nicht länger die kühle Ablehnung ihres Vaters ertragen und beschließt, aus Königsbrunn auszuziehen. Bernd versucht vergeblich, sie davon abzuhalten. Erst als ihr beim Packen Hannas Abschiedsbrief in die Hände fällt, hält sie inne. Nachdem Johannes klar wird, wie viel Hanna seiner Tochter bedeutet hat, bittet er sie zu bleiben. Andi wirft Nico vor, ihm nicht zu vertrauen und Jana über ihre Liebe zu stellen. Voller Wut und Enttäuschung trennt er sich von Nico. Diese wirft daraufhin der verzweifelten Jana vor, endlich erreicht zu haben, was sie wollte. Als Nico einen letzten Anlauf unternimmt, wird ihr klar, dass Andi es mit seiner Entscheidung ernst gemeint hat. Voller Verzweiflung trauern beide um ihre gescheiterte Liebe. Charlie muss Tanjas Demütigungen vor den Brandners über sich ergehen lassen. Dennoch schafft sie es nicht, Arno und Elisabeth die volle Wahrheit über den Verlust des Bistros zu gestehen. Noch einmal stellt sie sich Tanja und schafft es, ihr zumindest einen zeitweiligen, kleinen Dämpfer zu verpassen, bevor sie ihr Lebenswerk endgültig hinter sich lässt. Ihr ist klar, dass sie noch einmal von vorne beginnen muss und sie ist dankbar, in dieser Zeit bei den Brandners wohnen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

