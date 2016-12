RTL Passion 00:40 bis 01:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Nach ihrem Geständnis, dass der Test positiv war, entzieht sich Michelle überfordert der Situation und sucht Zuflucht auf dem Eis. Dort ringt sie sich schließlich zu der Entscheidung durch, ihrer Sperre wenigstens den positiven Effekt zu geben, Vincents Leben zu retten. Dabei ahnt Michelle nicht, dass Vincent dafür gesorgt hat, dass sie auch weiterhin gesperrt bleibt... Simone ist in keiner guten Verfassung, so dass Christoph weiterhin alleinverantwortlich im Zentrum die Stellung halten muss. Aber da gibt es noch Vanessa und Henry, für die er als liebevoller Ehemann und Vater da sein will. In dem Versuch, beides zu schaffen, reibt sich Christoph zunehmend auf. Der Mangel an Schlaf tut sein Übriges... Aus Rücksicht auf Simones labilen Zustand verschiebt Jenny das Gespräch über die Halle in Duisburg. Während der Blick hinter Simones Fassade Jenny zum Umdenken bringt und sie ernsthaft überlegt, ihren Kleinkrieg gegen Simone fallenzulassen, erfährt Simone, wie Jenny ihre Abwesenheit ausgenutzt hat. Das allein ist schon verletzend genug, doch Simone traut ihrer Tochter noch ganz andere Sachen zu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt