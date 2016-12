RTL Passion 12:40 bis 13:10 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Tobias und Micki gestehen sich vor ihrem Scheidungstermin, dass sie noch Gefühle füreinander haben. Ein klärendes Gespräch endet mit einem Kuss, doch was hat dieser zu bedeuten? Als sie in die Schillerallee zurückkommen, kann Micki Sam nicht direkt mit einem "Ja" auf seinen erneuten Heiratsantrag antworten. Und was hat Tobias Caro so dringend zu sagen? Andrea lügt Benedikt an, als er wissen will, welche Rolle Valentin in der Jugendgang hatte. Valentin gefällt das gar nicht. Doch Andrea schwört ihren Sohn ein, Benedikt niemals die Wahrheit zu sagen, befürchtet sie doch, dass dies die Familie zerstören würde. Doch auch der Druck von außen will nicht nachlassen. Malte fordert Benedikt auf, ihm bei Marios Verhaftung zu helfen und auch die Polizei hat noch Fragen. So hat Andrea alle Hände voll zu tun, ihren geschwächten Männern den Rücken zu stärken und ihre Familie zu schützen. Nach Rufus peinlichem Gesichtslifting-Fauxpas, der prompt im Internet landet, verschanzen sich Britta und er in ihrer Wohnung. Als Rufus die Zeit nutzen will, um endlich mit seinem Ivy-Roman anzufangen, muss er erneut feststellen, dass ihm das Schreiben von Ivy nicht mehr so leicht von der Hand geht. Am Abend traut Rufus sich doch noch raus, um sich bei Malte für seinen peinlichen Auftritt zu entschuldigen. Er muss sich den Spott seiner Freunde gefallen lassen und entdeckt zumindest seine Selbstironie wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns