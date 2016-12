RTL Passion 09:40 bis 10:25 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Pakt mit dem Teufel D 2004 Merken Stefanie ist verzweifelt, dass sie ihre Tochter nicht sehen kann. In dieser Lage bietet ihr Brock, der ein Auge auf Stefanie geworfen hat, seine Hilfe an. Trotz Fischs Warnungen lässt Stefanie sich auf einen Deal mit Brock ein, denn sie glaubt, ihn in der Hand zu haben. Diesen Irrtum wird sie schon bald bitter bereuen... Uschi versucht verzweifelt, ihre Ehe zu retten. Sie bietet Strauss an, ihren Job in Reutlitz aufzugeben, um mehr Zeit für ihn zu haben. Doch Strauss hat sich entschieden: Er will die Scheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Claudia Köhler, Uschi Hofmann, Inka Thelen, Stefan Rehberger, Malte Otten Musik: Karim Sebastian Elias

Jetzt im TV Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 07:45 bis 12:50

Seit 133 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:29 bis 10:30

Seit 89 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 73 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 08:50 bis 12:00

Seit 68 Min.