RTL Passion 06:25 bis 06:55 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Wolfgang versucht Karin klar zu machen, dass er ihre Gefühle nicht erwidert. Er sieht sich aufgrund ihrer Annäherungen nicht mehr in der Lage, mit ihr zusammen zu arbeiten und verzichtet auf ihre Hilfe in der Konditorei. Nachdem Karin aufgelöst die Schillerallee verlassen hat, vertraut sich Wolfgang seiner Frau an. Irene wirft ihm vor, sie nicht früher informiert zu haben und glaubt, dass Wolfgang an Karins Gefühlschaos nicht ganz unschuldig ist. Ariane fühlt sich zurück gesetzt, als Rufus Irma das Schlusskapitel seines Romans vorliest. Da sie jedoch selbst keine Zeit für ihn hatte, kann sie ihm dieses private Vorlesen nicht wirklich vorwerfen und bemüht sich um so mehr, wenigstens bei seiner ersten öffentlichen Lesung dabei zu sein. Aufgehalten von einer Patientin schafft Ariane es aber nicht pünktlich und muss hinnehmen, dass Irma ihr erneut zuvorgekommen ist. Anna ist ziemlich irritiert, als Ole Paco zum zweiten Mal ohne Angabe von Gründen eine Nachhilfestunde absagt. Weil Ole sich bei ihr immer noch nicht gemeldet hat, fühlt Anna sich nicht ernst genommen und erkundigt sich bei Jill, wo Ole ist. Aber Jill weicht ihr aus und Anna entschließt sich, Ole endgültig abzuschreiben. Doch dann steht er plötzlich unerwartet vor ihr. Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics