Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Mord verjährt nicht CDN 2012 Stereo Merken Während eines Feuerwehreinsatzes wird die Leiche eines jungen Surfers gefunden. Yvonne Shull überarbeitet den Fall und arbeitet sich tiefer in ihn ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved