Bob der Baumeister Baggi und der Eisbär GB 2016

Frau Baugroß plant ein Wohltätigkeitsfest, um Spenden für die bedrohten Eisbären am Nordpol zu sammeln. Bob und sein Team haben bereits das Festzelt vor dem Rathaus aufgebaut und Wendy hat eine lebensechte Eisbärenskulptur aus einem Eisklotz gemeißelt. Die Bürgermeisterin ist total begeistert von dem Eisbären und erzählt bereits vorab allen Gästen davon. Als Baggi erfährt, dass die Skulptur nach dem Fest schmelzen und zu Wasser werden wird, packt er sie in seine Schaufel und sucht nach einem sicheren, kalten Ort. Doch leider geht der Plan nicht ganz auf: Je länger Baggi unterwegs ist, desto mehr schmilzt der Eisbär, bis am Ende nur noch eine riesige Pfütze von ihm übrig ist. Jetzt muss schnell eine neue Skulptur her.

Originaltitel: Bob the Builder