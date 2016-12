NDR 11:30 bis 13:00 Show Ein Abend für Armin Mueller-Stahl D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Ob als 007 der DDR in der erfolgreichen Serie "Das unsichtbare Visier", als in New York gestrandeter ostdeutscher Taxifahrer in "Night on Earth" , als NS-Verbrecher in der Hollywoodproduktion "Musicbox" oder als Thomas Mann in "Die Manns - ein Jahrhundertroman", die Liste seiner Rollen ist beeindruckend. Mit fast 140 Filmen hat Armin Mueller-Stahl Filmgeschichte geschrieben und es als einer der wenigen Deutschen geschafft, ein erfolgreicher Hollywoodschauspieler zu werden. Doch er hat noch mehr Talente: Er schreibt Bücher, spielt Geige, singt und malt. Was ist das Geheimnis dieses Mannes? "Ich bin in der glücklichen Lage, die seelischen Löcher in die man hin und wieder mal fällt, mit Kreativität auszufüllen", so der Weltstar in seiner bescheidenen Art über sein erfolgreiches Leben. Mehrmals musste er wieder ganz von vorn anfangen. Nach den Schrecken des 2. Weltkrieges, die er als Kind erlebte, nach seinem Bruch mit der DDR-Führung und seinem Neustart 1980 in der Bundesrepublik oder bei seinem Schritt nach Hollywood. Armin Mueller-Stahl hat Sicherheiten aufgegeben und sich für das Risiko des möglichen Scheiterns entschieden. Was hat den Künstler und Menschen Armin Mueller-Stahl dazu bewegt? Wer war an seiner Seite? Wie wurde er zu dem genialen Schauspielers, der in seinen Rollen oft alles zeigt, in dem er es verbirgt? Wie holprig war diese Straße zum Welterfolg und wie hat er das mit seinem privaten Leben vereinbart? Was blieb auf der Strecke und was bleibt? Eines ist bis heute ein Anker: die Musik. Mit 85 Jahren steht Armin Mueller-Stahl noch als Musiker auf der Bühne. Mit Liedern und Balladen, die vor knapp 50 Jahren in der DDR entstanden sind. Gemeinsam mit ehemaligen Musikerfreunden hat er sie zu neuem Leben erweckt. Auch in der Bundesrepublik etabliert er sich schnell, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Schließlich gelingt der Aufstieg in den Olymp der Schauspielkunst: Nach knapp 70 Jahren erreicht er mit dem Film "Shine" erstmals wieder eine Oscarnominierung für einen deutschen Schauspieler. Heute ist er zu einer festen Größe in Hollywood geworden. Der MDR/NDR geht gemeinsam mit Armin Mueller-Stahl auf Spurensuche in seinem bewegten Leben zwischen Ost- und Westdeutschland und Hollywood. Zeigt ihn noch einmal in seinen besten Rollen, bei einem aktuellen Konzert als Sänger und Musiker und in seinem Atelier in Sierksdorf an der Ostsee als Maler. Zu Wort kommen neben Armin Mueller-Stahl selbst Freunde und Weggefährten wie die Schauspieler Iris Berben, Winfried Glatzeder, Annekathrin Bürger, Hark Bohm, die Musiker Günther Fischer und Frank Schöbel, Galerist Frank Thomas Gaulin, Björn Engholm und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Kostümbildnerin Barbara Baum, Regisseur Heinrich Breloer, Boxweltmeister Henry Maske sowie Berlinale-Chef Dieter Kosslick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Abend für Armin Mueller-Stahl Regie: Heike Sittner