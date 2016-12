RBB 00:45 bis 01:15 Magazin Himmel und Erde Magazin zu Religion und Kirche Nikolaus-Legenden / Liebesgrüße nach Damaskus / Die Krippenschnitzerin / Rabbiner AG / Stille vor dem Fest D 2016 2016-12-05 09:00 HDTV Live TV Merken Nikolaus-Legenden: Viele Geschichten ranken sich um Nikolaus von Myra, der im 4. Jahrhundert als Bischof im heutigen Demre in der Türkei wirkte. Manche Legende über den beliebten Heiligen, der noch immer am 6. Dezember in jedes Haus kommt, um die braven Kinder zu bescheren, liest sich wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Liebesgrüße nach Damaskus: Hamdi Al Kassar musste vor anderthalb Jahren aus Syrien fliehen. Seiner Frau wollte er die gefährliche Reise über die Balkanroute nicht zumuten. Seitdem wartet Hamdi darauf, dass er sie nachholen darf. Aber das dauert. Um seine Frau an seinem Alltag in Berlin teilhaben zu lassen und um seine Sehnsucht nach ihr ein bisschen zu stillen, dreht Hamdi Videos für sie: von seiner Wohnung, von seinem Bezirk, von seinen Entdeckungen in Berlin. Die Krippenschnitzerin: In ihrer Heimat am Bodensee gehören Krippen mit Maria, Josef und Jesuskind ganz selbstverständlich zur Advents- und Weihnachtszeit dazu. Die Krippe steht für eine heile, schöne, Geborgenheit vermittelnde Situation. Eine Art Sehnsucht nach der eigenen Kindheit. Friederike Sittler im Gespräch mit Holzbildhauermeisterin Mira Bergmüller. Rabbiner AG: Als Walter Rothschild seine Anstellung als Gemeinderabbiner verloren hatte und zum Jobcenter ging, schaute ihn die Sachbearbeiterin ratlos an. Einen Rabbiner hatte sie noch nie vermittelt. Also machte er sich selbstständig. Rabbiner Rothschild kommt über die Runden - mit viel Einfallsreichtum und Humor. Stille vor dem Fest: Kerzenschein, meditativer Gesang und Stille prägen die Stimmung von Taizé-Andachten, die bereits seit 16 Jahren im Berliner Dom gefeiert werden. Der Gedanke hinter diesen ganz besonderen Gebeten ist heute aktueller denn je: Es geht um Versöhnung und Frieden in Zeiten von zunehmendem Hass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Friederike Sittler Originaltitel: Himmel und Erde