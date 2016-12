RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-12-04 04:50 Merken Zu Gast im Studio: Olympiasieger Christoph Harting: Olympiasieger Christoph Harting gelang im Sommer der ganz große Wurf. Bei den Olympischen Spielen in Rio gewann der Berliner die Goldmedaille im Diskuswerfen und löste damit seinen Bruder und Kontrahenten Robert Harting als Olympiasieger ab. Wir sprechen mit ihm über den größten Moment seiner Karriere und seine Ziele. Hertha BSC zu Gast in Wolfsburg: Bei Hertha BSC läuft es derzeit richtig gut. Der Tabellendritte ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen und konnte gerade erst die Vertragsverlängerung mit Topstürmer Vedad Ibisevic bekanntgeben. Auswärts haben die Berliner jedoch noch Luft nach oben, erst ein Sieg gelang in der Fremde. Kann Hertha diese Bilanz beim VfL Wolfsburg verbessern? Energie Cottbus jagt Tabellenführer Jena: Energie Cottbus will gegen Wacker Nordhausen erneut punkten und an Spitzenreiter Jena dranbleiben. Nach zuletzt drei Siegen in Serie sind die Lausitzer erster Verfolger der Thüringer. In Nordhausen erwartet die Cottbuser eine schwere Partie und das Wiedersehen mit einem alten Bekannten, denn Wacker-Trainer ist der Lausitzer Kult-Keeper Tomislav Piplica. Union vor dem Spitzenspiel gegen Braunschweig: Der 1. FC Union Berlin empfängt am Montag die Eintracht aus Braunschweig zum Spitzenspiel der 2. Liga. Nach dem Sieg in Sandhausen wollen die Eisernen auch gegen den Tabellenführer punkten, um den Abstand auf die Aufstiegsplätze weiter zu verkürzen. Eisbären empfangen Fischtown Pinguins: Die Eisbären Berlin wollen nach ihrem mäßigen Saisonstart endlich in die Erfolgsspur finden. Nachdem es vor allem vor heimischem Publikum mit sechs Siegen in Folge immer besser lief, mussten die Berliner zuletzt eine Heimniederlage hinnehmen. Zudem wachsen nach der Verletzung von Verteidiger Jonas Müller die Personalsorgen von Trainer Uwe Krupp. Können die Eisbären gegen den Liganeuling aus Bremerhaven wieder jubeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessy Wellmer Gäste: Gäste: Christoph Harting (Olympiasieger) Originaltitel: rbb Sportplatz