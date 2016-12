RBB 20:15 bis 21:45 Show Das ist Spitze! D 2014 HDTV Merken Kai Pflaume lädt wieder ein zur rasanten Spiel- und Rateshow mit dem lustigsten Zusatzpunkt im Deutschen Fernsehen. Wenn das Studiopublikum findet, eines der prominent besetzten Zweierteams habe soeben eine Spitzenleistung erbracht, bringt es Kai Pflaume dazu, vor Begeisterung in die Luft zu springen. Dabei ruft er: "Sie sind der Meinung, das war ..." - und alle rufen laut: "Spitze!" Diesen "Spitze"-Sprung - wie überhaupt die ganze Sendung - hat vor Jahrzehnten der unvergessene Hans Rosenthal erfunden. In der Neuauflage mit Kai Pflaume hat "Dalli Dalli" an Beliebtheit nichts eingebüßt. Wie immer kommt das erspielte Geld am Ende über die Hans-Rosenthal-Stiftung unverschuldet in Not geratenen Familien zugute. Kandidaten u.a.Kai Pflaume lädt wieder ein zur rasanten Spiel- und Rateshow mit dem lustigsten Zusatzpunkt im Deutschen Fernsehen. Kandidaten u.a. Bastian Pastewka, Michael Kessler, Marcel Reif, Verona Pooth, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Armin Rohde und Franziska Knuppe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Bastian Pastewka, Michael Kessler, Marcel Reif, Verona Pooth, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Armin Rohde, Franziska Knuppe Originaltitel: Das ist Spitze!