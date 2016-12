RBB 18:32 bis 19:00 Magazin Theodor Geschichte(n) aus der Mark Die Wiege des deutschen Rundfunks D 2016 2016-12-04 03:50 Live TV Merken Der Funkerberg in Königs Wusterhausen ist die Wiege des deutschen Rundfunks. Hier wurde im Dezember 1920 das erste Konzert in den Äther geschickt. Und von hier aus erzählt Theodor Radiogeschichten: warum 1917 in den Schützengräben plötzlich Musik statt Morsezeichen zu hören waren, wie vor 90 Jahren der Berliner Funkturm gebaut, wie ein Piratensender der DDR-Opposition eine Stimme gab, wie ein Preisrätsel im RIAS zum Politikum wurde, was in Belzig für die Rote Armee gesendet wurde, wie in Friedersdorf Uraltradios gepflegt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerald Meyer Originaltitel: Theodor