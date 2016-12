RBB 12:50 bis 13:35 Dokumentation Lichters Schnitzeljagd Süßes Blut und Schoko-Herz D 2014 HDTV Live TV Merken Auf dem Weg nach Gelsenkirchen gerät der TV-Koch plötzlich in eine Unfallübung der Johanniter und entdeckt dabei Daniela Russo. Sie ist ehrenamtliche Hobby-Feldköchin in der "Katastrophenküche" Gelsenkirchen. Ganz nebenbei sorgt sie für süßes Blut, Kunstblut, das für die Übungen benötigt wird. Außerdem ist sie davon überzeugt, dass die Feldküche mehr zu bieten hat, als nur die Gulaschkanone. Dieses Mal wird den ehrenamtlichen Helfern Schweinegeschnetzeltes mit Waldpilz-Malzbiersauce und Brezelknödeln serviert. Echt lecker! Anschließend führt die Schnitzeljagd Horst Lichter an die niederländische Grenze in den Kreis Borken. Hier soll es einen Garten mit seinem Namen geben! Tatsächlich findet er in Südlohn den "Lichtergarten". Im dazu gehörigen Turmhaus dreht sich alles um die süße Versuchung: Es ist der Sitz des ersten Pralinenclubs Deutschlands, der von zwei mutigen jungen Männern gegründet wurde. Einer davon ist Klaus Passerschröer; er ist ein virtuoser Schoko-Fan und kreiert mit Horst eine "Lichter Praline" köstlich. Was kommt heute auf den Tisch? Welche geheimen Rezepte schlummern in der Region und wo sind die schönsten Ecken im Land? Bei seiner Reise mit dem alten Motorradgespann nimmt Horst Lichter die Zuschauer mit auf eine kulinarische und landschaftliche Entdeckungstour. Lichters Schnitzeljagd mit Humor und Würze durchs Land! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Horst Lichter Originaltitel: Lichters Schnitzeljagd