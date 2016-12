RBB 06:25 bis 07:15 Dokumentation Verrückt nach Meer Der Zauber der Malediven D 2013 HDTV Live TV Merken An den Stränden der Malediven werden für viele Kreuzfahrer Träume wahr - während sich ein Ausflug in die Unterwasserwelt für das Ehepaar Schneider als wenig traumhaft entpuppt. Kapitän Hansen und Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka betrachten ihren Arbeitsplatz aus einer völlig neuen Perspektive. Und Deck-Kadett Christian macht den Führerschein - im Tenderboot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer