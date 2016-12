Kabel1 Doku 21:45 bis 22:35 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Tödliche Fahrt USA 2015 16:9 HDTV Merken Am 17. November 1983 wird nahe dem Städtchen Whitehouse in Ohio die Leiche der 19-jährigen Janean Brown entdeckt. Sie wurde geschlagen, vergewaltigt und erstochen. Am Abend zuvor war sie unter anderem mit ihrem Freund Vick in einer Bar und hatte beobachtet, wie er eine andere Frau küsste. Sie verließ nachts ihre Wohnung, um ihn zur Rede zu stellen - und kehrte nicht zurück. Doch nicht nur Vick gerät unter Verdacht, auch einige andere Bewohner des kleinen Ortes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects