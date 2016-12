Kabel1 Doku 15:20 bis 16:05 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Die Fischerkirche in Brixham GB 2012 16:9 HDTV Merken Der Architekt Neil Worrell und seine Freundin Jackie Robinson haben beschlossen, gemeinsam eine alte Kirche im malerischen Fischerdorf Brixham in Devon herzurichten. Doch der Umbau hat seine Tücken, und das Projekt bringt beide ans Limit - die Beziehung steht auf der Kippe. George Clarke will den beiden helfen, wieder zueinander zu finden. Außerdem erfährt er, wie eng die Kirche mit den Fischern des kleinen Ortes verbunden war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man