Kabel1 Doku 09:55 bis 10:40 Dokumentation Uncommon Grounds - Der Kaffee-Jäger Bühne frei für den Dragon USA 2015 16:9 HDTV Merken Todd erfindet das Kaffee-Brühen neu, was eine Reise nach Japan mit sich bringt. Dort will er seine Methode vorstellen und Geschäfte machen. In Tokio und Osaka machen ihm die kulturellen Unterschiede beim Verhandeln fast einen Strich durch die Rechnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Grounds

