Pro7 MAXX 04:00 bis 04:20 Comedyserie Eine schrecklich nette Familie Nie wieder Urlaub USA 1996 Merken Die Bundys fahren ohne einen Cent in Urlaub. Der Grund: In dem Hotel gibt es einen Glücksbrunnen, in den die Touristen Münzen werfen. Peggy und Kelly haben diese feuchte Angelegenheit bald satt. Sie nehmen an einem Talentwettbewerb für Countrysängerinnen teil. Sie gewinnen den ersten Preis von 500 Dollar tatsächlich - weil sie die einzigen Teilnehmerinnen sind. In ihrem Größenwahn träumen die beiden von einer Welttournee. Doch dann taucht Countrysängerin Tammy Wynette auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Al Bundy) Katey Sagal (Peggy Bundy) Christina Applegate (Kelly Bundy) David Faustino (Bud Bundy) Amanda Bearse (Marcy D'Arcy) Ted McGinley (Jefferson D'Arcy) Tammy Wynette (Tammy Wynette) Originaltitel: Married ... with Children Regie: Gerry Cohen Drehbuch: Vince Cheung, Ron Leavitt Kamera: Dan Kuleto Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 12

