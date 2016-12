Pro7 MAXX 12:50 bis 13:45 Dokusoap In Teufels Küche mit Gordon Ramsay Grasshopper Also USA 2011 2016-12-10 07:10 16:9 Merken Gordon Ramsay besucht heute das Restaurant "Grasshopper Also" in Carlstadt; New Jersey. Die Besitzer kämpfen um das Überleben des Lokals, doch bislang ohne Erfolg. Kann die Erfahrung und strenge Hand des Experten hier noch helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Cabbibo (Prep Chef) Scott Leibfried (Sous-Chef) Gordon Ramsay (Himself) Kim Seeley (Sous-Chef) Marc I. Daniels (Himself) Moderation: Gordon Ramsay Originaltitel: Kitchen Nightmares Regie: Jay Hunter, Mark S. Jacobs, Brad Kreisberg, Kent Weed Musik: David Vanacore Altersempfehlung: ab 12