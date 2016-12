Pro7 MAXX 09:30 bis 10:25 Dokumentation Ultimate Survival Alaska Fluss des Schicksals USA 2013 2016-12-07 11:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Landschaft ändert sich erneut. In einer der am dichtesten bewachsenen Wald-Regionen Alaskas müssen sich die Teams in der achten Etappe einen Weg bahnen. Zudem müssen sie auch den Coal Creek, einen reißenden Wildwasser-Fluss, durchqueren. Das Vorhaben fordert seinen Tribut: Tyler von den Bergsteigern verschwindet in den Fluten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Survival Alaska Altersempfehlung: ab 12

