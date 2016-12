Pro7 MAXX 06:40 bis 07:05 Dokumentation Border Patrol Canada Marihuana im BH CDN 2013 16:9 HDTV Merken Festnahmen wegen des Besitzes von Marihuana kommen am Flughafen von Vancouver sehr häufig vor. Einer Grenzbeamtin fällt ein strenger Geruch auf, der von einer Amerikanerin auszugehen scheint. Die Frau gibt bei der Befragung zu, ein Tütchen mit Marihuana in ihrem BH zu tragen. Eine Chinesin hat auffällig viel Bargeld bei sich und weicht Fragen aus. Die Beamten bleiben hart und haken nach ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Border Security Canada Altersempfehlung: ab 12