BR Fernsehen 00:05 bis 01:50 Filme Die Hazy Osterwald Story CH 1961 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Musiker Ralph Osterwalder alias Hazy Osterwald gründet eine eigene Jazz-Combo. Das Hazy Osterwald Sextett schreibt bald internationale Musikgeschichte. Temporeiche Musik und witzige Show-Einlagen werden das unverkennbare Markenzeichen der Band, die bald Erfolg hat und auf einem Festival in Paris auftreten darf. Doch hinter der Bühne bringen Liebesverwicklungen das Leben der Musiker durcheinander und einer von ihnen erkrankt schwer - ohne, dass die anderen davon wissen sollen. Der junge Musiker Ralph Osterwalder, 1922 in Bern geboren, hat das Arbeiten in der Bigband satt. Er träumt von einer kleinen, beweglichen Formation. In einem Hotelzimmer gründet er eine eigene Combo. Das neue Hazy Osterwald Sextett mit Sunny Lang, Dennis Armitage, Curti Prina, Werner Dies und Johnny Ward schreibt bald internationale Musikgeschichte. Temporeiche, eingängige Musik, versetzt mit witzigen Show-Einlagen, wird das unverkennbare Markenzeichen der Band. Die Gruppe hat bald großen Erfolg und kann auf einem Festival in Paris auftreten und eine Tournee durch Europa machen. Doch hinter der Bühne bringen Liebesverwicklungen das Leben der Musiker durcheinander - und einer von ihnen, der Klarinettist, erkrankt schwer - ohne, dass die anderen davon wissen sollen. Und so reist er trotz seines schweren Herzleidens mit nach Paris und geht gegen ärztlichen Rat mit auf die Tournee. Der Jazz- und Swingmusiker Hazy Osterwald, Sohn eines Fußballers aus der Schweiz, spielte neben Charlie Parker und Miles Davis in Paris. In Deutschland wurde er mit den Schlagern "Kriminal Tango" und "Konjunktur-Cha-Cha-Cha" berühmt und verkörpert wie kein Zweiter die Musik des westdeutschen Wirtschaftswunders. So ist "Die Hazy Osterwald Story" der Inbegriff eines heiteren Musikfilms der 60er-Jahre: Unter anderem treten Lolita, Rex Gildo, Vivi Bach, Teddy Paris und Bill Ramsey mit ihren Schlagern auf. Die Musiker des Hazy Osterwald-Sextetts spielen sich selbstverständlich selbst und geben unter anderem "Kriminal Tango" zum Besten. Für die Schlagerstars waren die Filme ein beliebtes Marketinginstrument: Bill Ramsey zum Beispiel präsentiert hier seinen Hit "Pigalle" - im selben Jahr trat er auch in zwei anderen Kinofilmen mit dem Lied auf. "Die Hazy Osterwald Story" basiert auf der gleichnamigen Biografie des Schweizer Journalisten Walter Grieder und entstand auf dem Karrierehöhepunkt des Hazy Osterwald Sextetts. In einer Nebenrolle glänzt als emsiger und unglücklich verliebter Manager der Band Eddi Arent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hazy Osterwald (Hazy Osterwald) Wera Frydtberg (Marianne) Peer Schmidt (Jupp) Marina Petrowa (Yvette) Monika Dahlberg (Susie) Peter W. Staub (Mr. Miller) Eddi Arent (Manager Egli) Originaltitel: Musik ist Trumpf Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Werner P. Zibaso, Stefan Gommermann Kamera: Rudolf Sandtner Musik: Hazy Osterwald, Kurt Feltz, Heinz Gietz