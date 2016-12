BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel Herz ist Gold D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Herbst 1923: Aus der galoppierenden Inflation ist inzwischen eine Hyperinflation geworden, die viele in Armut und Sorge stürzt. Auch Evi Spanner muss schauen, wie sie sich und ihren Vater Jakob durchbringt. Die Einnahmen aus ihren Näharbeiten reichen hinten und vorne nicht. Sie will deshalb ein paar Zimmer im renovierungsbedürftigen Jagdschlössl vermieten. Dass Jakob das Anwesen im Suff an den Rosshändler Wohlgemuth verpfändet hat, verdrängt er erfolgreich seit vielen Jahren. Umso größer ist die Überraschung, als ausgerechnet jetzt dessen resolute Witwe Therese Wohlgemuth samt Schwester Gerlinde plötzlich auf der Bildfläche erscheint und die alte Schuld einfordert. Doch damit nicht genug. Auf der Suche nach einer Bleibe machen sich binnen kürzester Zeit weitere Gäste breit und sorgen für Unruhe. Therese und Gerlinde lassen sich davon aber nicht abhalten, um möglichst unauffällig nach dem angeblich im Jagdschlössl versteckten Goldschatz zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Winfried Frey (Jakob 'Jackl' Spanner, Bauer) Ina Meling (Evi Spanner, Jakobs Tochter) Christiane Blumhoff (Therese Wohlgemuth, Pferdehändlerswitwe) Heide Ackermann (Gerlinde Hochacker, Bestattungsunternehmerswitwe) Corinna Binzer (Martha Hochacker, Gerlindes Tochter) Markus Neumeier (Florian Thalmaier, Nachbar) Sebastian Edtbauer (Waggi, Molkereigeselle) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Steffi Kammermeier