Georg Ringsgwandl - dahoam is net dahoam

In seinen Liedern beschreibt Georg Ringsgwandl bissig den alltäglichen Überlebenskampf der Menschen seiner Bergheimat, der prächtigen Berglandschaft Reichenhalls. Filmautor Reinhard Kungel begibt sich auf eine Entdeckungsreise in die Bergwelt einer Kindheit, in der "dahoam net dahoam" ist, wie einer der Songs von Ringsgwandl heißt. Aufgewachsen ist Georg Ringsgwandl in der prächtigen Berglandschaft Reichenhalls, am Fuß des Predigtstuhls. Nach dem Abitur verlässt Georg Ringsgwandl seinen Geburtsort so schnell wie möglich, um in Würzburg und Kiel Medizin zu studieren. Er geht nach Kalifornien, um dann als Arzt wieder nach München zurückzukehren. Als er in den 70er-Jahren erstmals auftritt, trägt er auf der Bühne eine ganz spezielle Tracht: Taucheranzug und Schwimmflügel - Ausdruck des Widerstands gegen ein Postkartenidyll? In seinen Liedern beschreibt Ringsgwandl bissig, aber auch melancholisch und voller Anteilnahme den alltäglichen Überlebenskampf der Menschen seiner Bergheimat.