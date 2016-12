BR Fernsehen 08:40 bis 10:00 Familienfilm Wo ist Winkys Pferd? NL, B 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Winky Wong, die kleine Chinesin, die in Holland lebt, ist selig, dass sie das Pferd vom Heiligen Nikolaus betreuen kann, als ob es ihr eigenes wäre. Nur darauf reiten darf sie noch nicht. Als sie es eines Tages doch tut, hat das fatale Folgen. Dies ist die Fortsetzung der Geschichte von Winky Wong, die mit sechs Jahren von China nach Holland gekommen war ("Winky will ein Pferd"). Inzwischen hat sie sich in der neuen Heimat sehr gut eingelebt. Ihr größtes Glück ist, dass sie das ganze Jahr über für das Pferd des Heiligen Nikolaus sorgen darf, als ob es ihr Eigentum wäre. Ameriga steht mit den anderen Tieren im Stall von Onkel Siem und Tante Cor. Seit ihre kleine Schwester geboren wurde, ist das Baby die Hauptperson in der Familie und Winky muss zu Hause die Pflichten der Älteren übernehmen. Da genießt sie es ganz besonders, wenn sie in der Schule bewundert wird, weil alle glauben, dass sie auf dem großen Pferd galoppieren darf, das St. Nikolaus reitet. Aber genau das ist ihr ja nicht erlaubt. Eines Tages missachtet Winky das Verbot und besteigt Ameriga. Als sie ihrem Schulfreund Bram ihre Reitkünste demonstrieren will, scheut Ameriga vor Brams Hund. Winky wird abgeworfen, das Pferd springt aus der Koppel und bleibt verschwunden. Weder Samir, ihr großer Freund und Helfer, noch die verständnisvolle Tante Cor und Onkel Siem können Winky trösten. Wenn "ihr" Pferd für immer verschwunden bleibt, dann kann der Nikolaus in diesem Jahr wohl überhaupt nicht kommen. Beim Niederländischen Filmfestival (Golden Calf) 2007 wurde das Winky-Sequel mit dem Publikumspreis und mit dem Junior Award ausgezeichnet. Außerdem erhielt der Film den Publikumspreis in der Sektion Kinderfilm beim Filmfest München 2008. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anneke Blok (juf Sigrid) Robbert Blokland (Man with poster) Peter Bolhuis (vader Sofie) Pim de Pimentel (Bram) Ebbie Tam (Winky Wong) Jan Decleir (oom Siem) Mamoun Elyounoussi (Samir) Originaltitel: Waar is het paard van Sinterklaas? Regie: Mischa Kamp Drehbuch: Tamara Bos Kamera: Jasper Wolf Musik: Johan Hoogewijs

