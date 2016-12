WDR 03:45 bis 04:45 Show Sechs Jahrzehnte Fernsehunterhaltung vom Westdeutschen Rundfunk Bettina, Bianca, Götz, Jürgen, Oliver und Torsten sehen fern Schöne Frauen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Eine Zeitreise von Klaus Michael Heinz Teil 1: Schöne Frauen Aberwitziges und Berührendes, Gelungenes und weniger Gelungenes, Unvergessliches und leider Vergessenes - das Unterhaltungsfernsehen von den Schwarzweißproduktionen der fünfziger Jahre bis zum hochauflösenden Fernsehen heute bietet jede Menge Gesprächsstoff und Spaß: und das nicht nur für die gemeinsam in der Kölner Volksbühne am Rudolfplatz zurückblickenden Publikumslieblinge Bettina Böttinger, Bianca Hauda, Götz Alsmann, Jürgen Beckers genannt Hausmann, Oliver Welke und Torsten Sträter. Klaus Michael Heinz hat Hunderte von Sendungen gesichtet und zahlreiche Ausschnitte aus ihnen thematisch sortiert. Und so tritt jenes halbe Dutzend prominenter Fernsehzuschauer die Zeitreise durch das Unterhaltungsfernsehen des Westdeutschen Rundfunk gleichsam auf drei Routen an. "Schöne Frauen" dominieren die erste Route durch sechs Jahrzehnte. Von Lore Lorentz im Düsseldorfer Kom(m)ödchen der Nachkriegszeit über Gerburg Jahnke bis zu Carolin Kebekus im Köln der Gegenwart - beim ersten flüchtigen Blick könnte man meinen, es gab die bühnen- oder studiobeherrschenden Frauen schon immer. Beim zweiten Blick allerdings zeigt sich "natürlich", dass die Herren lange klar dominierten, von Ansagerinnen angekündigt, von Assistentinnen begleitet. Es dauerte eine ganze Weile, bis Elke Heidenreich zu Beginn der achtziger Jahre Co-Moderatorin einer Talkshow werden konnte, und es dauerte mehr als ein weiteres Jahrzehnt, bis Bettina Böttinger alleinige Gastgeberin einer Sendung wurde. Zwar gab es schon in Schwarzweißzeiten beispielsweise Science Fiction, in der ein fremder Planet von Frauen beherrscht wird - was den Kommandanten der Raumpatrouille Orion äußerst verwirrt -, doch die Reality im Farbfernsehen kannte noch viele Jahre allerlei gespielte Männerwitze mit blanken Busen oder halbnackten Frauen als Deko. Sechs Jahrzehnte Fernsehunterhaltung vom Westdeutschen Rundfunk, sowohl für Das Erste als auch für das WDR Fernsehen, werden von den sechs namhaften Kindern Nordrhein-Westfalens hemmungslos subjektiv kommentiert und sind doch - ganz objektiv - ein Stückchen Kulturgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bettina Böttinger, Bianca Hauda, Götz Alsmann, Jürgen Beckers, Oliver Welke, Torsten Sträter Originaltitel: Sechs Jahrzehnte Fernsehunterhaltung vom Westdeutschen Rundfunk Regie: Klaus Michael Heinz

