WDR 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Weihnachten im Münsterland / Feierliche Stimmung in Münster / In Rheine kommt der Nikolaus mit dem Schiff / Eisstockschießen und Weihnachtswichtel in Ibbenbüren / Glockenstadt Gescher D 2015 2016-12-10 03:30 Stereo Untertitel HDTV Merken Es glitzert und funkelt überall - Tamina Kallert reist durch das weihnachtliche Münsterland und lässt sich von der fröhlich-feierlichen Stimmung verzaubern: Auf den Weihnachtsmärkten in Münster, Nottuln und Dülmen, bei der Nikolaus-Prozession in Rheine und im "Mickey Mouse Weihnachtszimmer" in der Füchtelner Mühle in Olfen. In Münster besucht sie die Turmbläserin Martje Salje von St. Lamberti, auf der farbenfroh beleuchteten Eisbahn in Ibbenbüren lernt sie das Eisstockschießen, und in Gescher zeigt sie, wie eine Kirchenglocke gegossen wird. Tamina Kallert sieht sich viele verschiedene Krippen an und besucht den "Karthäuser Winterzauber" in Dülmen. In Ochtrup, nah der niederländischen Grenze, stellt sie die Midwinterhorn-Bläser vor, lässt sich auf dem Turm von St. Martin in Nottuln das Glockenbeiern beibringen und probiert Weihnachtstorte mit Spekulatius und ein "Westfälisches Weihnachtsstüllchen". Feierliche Stimmung in Münster Der Weihnachtsmarkt vor der Kirche St. Lamberti gilt als der schönste in Münster. Hoch über dem kleinen Platz mit den spitzgiebeligen blau-weißen Holzhäuschen arbeitet Turmbläserin Martje Salje. Tamina Kallert steigt zu ihr auf den Turm. Von hier aus hat sie einen guten Blick auf den riesigen Weihnachtsbaum zu ihren Füßen und über die festlich geschmückte Stadt. In Rheine kommt der Nikolaus mit dem Schiff Der heilige Nikolaus ist auch der Schutzpatron der Seefahrer und Reisenden. Deshalb kommt er in Rheine seit 1954 mit dem Schiff über die Ems - begleitet von Fackeltauchern. An seiner Seite: Knecht Ruprecht und die himmlischen Heerscharen. Tamina Kallert begleitet die feierliche Prozession bis zum Weihnachtsmarkt. Eisstockschießen und Weihnachtswichtel in Ibbenbüren In Ibbenbüren findet Tamina Kallert die größte Eisbahn des Münsterlandes - und einen besonderen Adventskalender: In der Adventszeit öffnen sich jeden Tag um 16 Uhr zwei Türen und Weihnachtswichtel werfen Süßigkeiten. Abends wird's sportlich: 600 Mannschaften aus der Region kämpfen beim Eisstockschießen um den Pokal. Glockenstadt Gescher Gescher ist seit über 900 Jahren die Glockenstadt im Münsterland. Seit 1790 nutzt auch die Glocken-Manufaktur Petit & Edelbrock die reichhaltigen Lehmvorkommen der Region, um die Form zu brennen. Tamina Kallert zeigt, wie eine neue Glocke entsteht und stellt das Westfälische Glockenmuseum vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön!