WDR 09:50 bis 11:35 Musik Rockpalast: Gregory Porter D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Es gibt nur wenige Künstler, die es schaffen, Musik zu machen, die zeitlos und zugleich doch vollkommen zeitgenössisch ist. Der Sänger und Songwriter Gregory Porter gehört ganz sicher in diese Kategorie. Mit "Take Me To The Alley", dem heißerwarteten Nachfolger seines sensationellen Blue-Note-Debüts "Liquid Spirit", festigt er nun seinen Ruf, der beeindruckendste Jazzsänger und Songwriter seiner Generation zu sein. In seiner erstaunlichen Karriere hat Porter immer wieder seine Fähigkeit gezeigt, Genregrenzen zu überschreiten und Hörer jeglicher musikalischer Couleur zu erreichen. Jacob Collier ist ein besonderes Phänomen der aktuellen Jazz-Szene: Obwohl der 21-jährige Londoner noch keine CD veröffentlicht, geschweige denn einen Plattenvertrag unterschrieben hat, bekommt er Zuspruch und Unterstützung von höchster Seite. Musiker wie Pat Metheny, Chick Corea oder Peter Erskine überbieten sich gegenseitig mit ihren Lobeshymnen. Und kein Geringerer als Quincy Jones kümmert sich seit einiger Zeit um das Management von Collier. Erlangt hat er diese Aufmerksamkeit mit YouTube-Videos, die er seit einigen Jahren bei sich zuhause in London produziert. Genauer gesagt in einem Zimmer, das bis zum Rand gefüllt ist mit Musik-Equipment: Piano, Keyboards, diverse Gitarren, Bässe, Perkussion-Instrumente und Computer. Jacob Collier spielt all diese Instrumente selbst, wenn er seine Videos aufnimmt. Das Verblüffende daran ist die Perfektion, mit der dies tut. Ob harmonisch raffinierte Piano-Voicings, funky Bassläufe, präzise Drumgrooves oder ausgeklügelte mehrstimmige Gesangsarrangements - Jacob Collier schüttelt all dies nur so aus dem Ärmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast

