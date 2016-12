TLC 22:05 bis 22:35 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Loslassen ist schwer? für Trent USA 2015 Merken Die Renovierungsarbeiten von Familie Johnston scheinen kein Ende zu nehmen. Und bevor sie den zweiten Stock ihres Hauses in Angriff nehmen können, müssen sie sich von allerlei Krempel trennen. Deshalb planen sie eine große Sales-Aktion in ihrem Garten. Um ihre Kinder zum Mitmachen zu motivieren, beschließen Papa Trent und Mama Amber, dass sie den Verkaufserlös für sich behalten können. Amber erfährt außerdem, dass sie ihr leiblicher Vater bald besuchen kommt. Obwohl sie vor Freude ganz aufgeregt ist, befürchtet sie auch, dass ihre Beziehung für ihn vielleicht nicht so wichtig sein könnte, wie für sie selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons