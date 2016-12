TLC 18:50 bis 19:15 Dokusoap Die Hamills Familie XXS Die Zwillinge werden drei USA 2014 Merken Die Zwillinge Cece und Cate werden bald drei, und Mama Michelle möchte eine tolle Party für sie geben. Als die Mädchen im Kindergarten sind, nutzt Michelle die Gunst der Stunde und geht mit Freundin Jenny zum Fitness. Die empfiehlt, das Fest in einer Kinder-Boutique zu veranstalten, um Zeit zu sparen. Dann muss Michelle zuhause das Abendessen kochen und wie immer auf einen Hocker steigen, um die Herdplatten zu erreichen. Ehemann Dan möchten seinen Mädels zum Geburtstag identische Bettchen bauen, doch Michelle zweifelt an seinem Timing: Da nur noch eine Woche Zeit ist, wird seine Schreinerarbeit wohl nicht fertig werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Our Little Family